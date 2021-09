{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

BUL kapat için Nautica Önerileri

{ "productList": { "type": "Product List Viewed", "data": { "currencyCode": "TRY", "products": [ { "product_id": "J17560T", "sku": "4349773", "name": "NAUTICA ERKEK LACİVERT SU GEÇİRMEZ YAĞMURLUK", "price": "1699", "quantity": "", "position": 1, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J17560T.4NV", "dimension15": "4349773", "dimension16": "1699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J17401T", "sku": "4298712", "name": "NAUTICA ERKEK MAVİ DENIM CEKET", "price": "599", "quantity": "", "position": 2, "brand": "NAUTICA", "variant": "MAVİ", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J17401T.9Y1", "dimension15": "4298712", "dimension16": "599", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17469T", "sku": "4350205", "name": "NAUTICA ERKEK KIRMIZI BLOK DESENLİ KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "849", "quantity": "", "position": 3, "brand": "NAUTICA", "variant": "KIRMIZI", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17469T.6NR", "dimension15": "4350205", "dimension16": "849", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17733T", "sku": "4350230", "name": "NAUTICA ERKEK KIRIK BEYAZ BASKILI KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "799", "quantity": "", "position": 4, "brand": "NAUTICA", "variant": "BEYAZ", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17733T.1MA", "dimension15": "4350230", "dimension16": "799", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17424T", "sku": "4349416", "name": "NAUTICA ERKEK GRİ EŞOFMAN ALTI", "price": "599", "quantity": "", "position": 5, "brand": "NAUTICA", "variant": "GRİ", "category": "ERKEK/Giyim/EALTI", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | EALTI", "dimension14": "K17424T.0GH", "dimension15": "4349416", "dimension16": "599", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "7P3543T", "sku": "4112723", "name": "NAUTICA ERKEK LACİVERT SLIM FIT DENIM PANTOLON", "price": "569", "quantity": "", "position": 6, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Giyim/PANTOLON", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | PANTOLON", "dimension14": "7P3543T.41H", "dimension15": "4112723", "dimension16": "569", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "30", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17424T", "sku": "4349424", "name": "NAUTICA ERKEK LACİVERT EŞOFMAN ALTI", "price": "599", "quantity": "", "position": 7, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Giyim/EALTI", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | EALTI", "dimension14": "K17424T.4NV", "dimension15": "4349424", "dimension16": "599", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J93028T", "sku": "3450961", "name": "NAUTICA Erkek Lacivert Kapitone Kaz Tüyü Yelek", "price": "1299", "quantity": "", "position": 8, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Giyim/YELEK", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | YELEK", "dimension14": "J93028T.4NV", "dimension15": "3450961", "dimension16": "1299", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "S17502T", "sku": "4350829", "name": "NAUTICA ERKEK KIRIK BEYAZ BASKILI TRİKO", "price": "599", "quantity": "", "position": 9, "brand": "NAUTICA", "variant": "BEYAZ", "category": "ERKEK/Giyim/TRIKO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TRIKO", "dimension14": "S17502T.1MA", "dimension15": "4350829", "dimension16": "599", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "M", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J17560T", "sku": "4349799", "name": "NAUTICA ERKEK SARI SU GEÇİRMEZ YAĞMURLUK", "price": "1699", "quantity": "", "position": 10, "brand": "NAUTICA", "variant": "SARI", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J17560T.70A", "dimension15": "4349799", "dimension16": "1699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "N4646SP-030", "sku": "3646137", "name": "NAUTICA ERKEK ANTRASİT GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ", "price": "1048", "quantity": "", "position": 11, "brand": "NAUTICA", "variant": "GRİ", "category": "ERKEK/Aksesuar/GOZLUK", "dimension11": "21SS", "dimension12": "MEN | Aksesuar | GOZLUK", "dimension14": "N4646SP-030.-", "dimension15": "3646137", "dimension16": "1048", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "-", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "W17336T", "sku": "4349739", "name": "NAUTICA ERKEK MAVİ DENIM GÖMLEK", "price": "649", "quantity": "", "position": 12, "brand": "NAUTICA", "variant": "MAVİ", "category": "ERKEK/Giyim/GOMLEK", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | GOMLEK", "dimension14": "W17336T.9GM", "dimension15": "4349739", "dimension16": "649", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "NT012T", "sku": "4278120", "name": "NAUTICA ERKEK SİYAH DETAYLI BEYAZ SNEAKER", "price": "499", "quantity": "", "position": 13, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Ayakkabı/AYAKKABI", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Ayakkabı | AYAKKABI", "dimension14": "NT012T.0TB", "dimension15": "4278120", "dimension16": "499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "40", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "NT009T", "sku": "4278104", "name": "NAUTICA ERKEK LACİVERT SNEAKER", "price": "549", "quantity": "", "position": 14, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Ayakkabı/AYAKKABI", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Ayakkabı | AYAKKABI", "dimension14": "NT009T.4NV", "dimension15": "4278104", "dimension16": "549", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "42", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "NT010T", "sku": "4278110", "name": "Nautica Erkek Beyaz Keten Spor Ayakkabı", "price": "599", "quantity": "", "position": 15, "brand": "NAUTICA", "variant": "BEYAZ", "category": "ERKEK/Ayakkabı/AYAKKABI", "dimension11": "21SS", "dimension12": "MEN | Ayakkabı | AYAKKABI", "dimension14": "NT010T.1BW", "dimension15": "4278110", "dimension16": "599", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "42", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J17560T", "sku": "4349794", "name": "NAUTICA ERKEK KIRMIZI SU GEÇİRMEZ MONT", "price": "1699", "quantity": "", "position": 16, "brand": "NAUTICA", "variant": "KIRMIZI", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J17560T.6NR", "dimension15": "4349794", "dimension16": "1699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J17560T", "sku": "4349815", "name": "NAUTICA ERKEK TURUNCU SU GEÇİRMEZ MONT", "price": "1699", "quantity": "", "position": 17, "brand": "NAUTICA", "variant": "TURUNCU", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J17560T.8PR", "dimension15": "4349815", "dimension16": "1699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J93009T", "sku": "3430610", "name": "NAUTICA Erkek Lacivert Kaz Tüyü Mont", "price": "1499", "quantity": "", "position": 18, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J93009T.4NV", "dimension15": "3430610", "dimension16": "1499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J03023T", "sku": "3638888", "name": "NAUTICA ERKEK SİYAH SU GEÇİRMEZ MONT", "price": "1499", "quantity": "", "position": 19, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J03023T.0TB", "dimension15": "3638888", "dimension16": "1499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "07T001T", "sku": "3641121", "name": "NAUTICA KADIN SİYAH ÇİFT TARAFLI MONT", "price": "1699", "quantity": "", "position": 20, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "KADIN/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "WOMEN | Giyim | MONT", "dimension14": "07T001T.0TB", "dimension15": "3641121", "dimension16": "1699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J93009T", "sku": "3430618", "name": "NAUTICA Erkek Sarı Kaz Tüyü Mont", "price": "1499", "quantity": "", "position": 21, "brand": "NAUTICA", "variant": "SARI", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J93009T.7LC", "dimension15": "3430618", "dimension16": "1499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J93009T", "sku": "3430602", "name": "NAUTICA Erkek Siyah Kaz Tüyü Mont", "price": "1499", "quantity": "", "position": 22, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J93009T.0TB", "dimension15": "3430602", "dimension16": "1499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17469T", "sku": "4350204", "name": "NAUTICA ERKEK MAVİ BASKILI KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "849", "quantity": "", "position": 23, "brand": "NAUTICA", "variant": "MAVİ", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17469T.4DM", "dimension15": "4350204", "dimension16": "849", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K43351T", "sku": "4350044", "name": "NAUTICA ERKEK MAVİ POLO", "price": "499", "quantity": "", "position": 24, "brand": "NAUTICA", "variant": "MAVİ", "category": "ERKEK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | POLO", "dimension14": "K43351T.4MY", "dimension15": "4350044", "dimension16": "499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "M", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "SC17522T", "sku": "4351042", "name": "NAUTICA ERKEK SİYAH UZUN KOLLU BASKILI TRİKO", "price": "429", "quantity": "", "position": 25, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Giyim/TRIKO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TRIKO", "dimension14": "SC17522T.0TB", "dimension15": "4351042", "dimension16": "429", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "V17735T", "sku": "4351012", "name": "NAUTICA ERKEK BEYAZ KISA KOLLU BASKILI T\u002DSHIRT", "price": "329", "quantity": "", "position": 26, "brand": "NAUTICA", "variant": "BEYAZ", "category": "ERKEK/Giyim/TSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TSHIRT", "dimension14": "V17735T.1BW", "dimension15": "4351012", "dimension16": "329", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "V17735T", "sku": "4351006", "name": "NAUTICA ERKEK SİYAH KISA KOLLU BASKILI T\u002DSHIRT", "price": "329", "quantity": "", "position": 27, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Giyim/TSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TSHIRT", "dimension14": "V17735T.0TB", "dimension15": "4351006", "dimension16": "329", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "V17733T", "sku": "4350986", "name": "NAUTICA ERKEK KIRMIZI KISA KOLLU BASKILI T\u002DSHIRT", "price": "329", "quantity": "", "position": 28, "brand": "NAUTICA", "variant": "KIRMIZI", "category": "ERKEK/Giyim/TSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TSHIRT", "dimension14": "V17733T.6DA", "dimension15": "4350986", "dimension16": "329", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "V17733T", "sku": "4350984", "name": "NAUTICA ERKEK LACİVERT KISA KOLLU BASKILI T\u002DSHIRT", "price": "329", "quantity": "", "position": 29, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Giyim/TSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TSHIRT", "dimension14": "V17733T.4NV", "dimension15": "4350984", "dimension16": "329", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "V17421T", "sku": "4350952", "name": "NAUTICA ERKEK KIRMIZI UZUN KOLLU BASKILI T\u002DSHIRT", "price": "349", "quantity": "", "position": 30, "brand": "NAUTICA", "variant": "KIRMIZI", "category": "ERKEK/Giyim/TSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TSHIRT", "dimension14": "V17421T.6TF", "dimension15": "4350952", "dimension16": "349", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "S17515T", "sku": "4350881", "name": "NAUTICA ERKEK LACİVERT BASKILI TRİKO", "price": "599", "quantity": "", "position": 31, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Giyim/TRIKO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TRIKO", "dimension14": "S17515T.4NV", "dimension15": "4350881", "dimension16": "599", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "S17515T", "sku": "4350876", "name": "NAUTICA ERKEK KIRIK BEYAZ BASKILI TRİKO", "price": "599", "quantity": "", "position": 32, "brand": "NAUTICA", "variant": "BEYAZ", "category": "ERKEK/Giyim/TRIKO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TRIKO", "dimension14": "S17515T.1MA", "dimension15": "4350876", "dimension16": "599", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17741T", "sku": "4350305", "name": "NAUTICA ERKEK YEŞİL BASKILI SWEATSHIRT", "price": "699", "quantity": "", "position": 33, "brand": "NAUTICA", "variant": "YEŞİL", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17741T.3CF", "dimension15": "4350305", "dimension16": "699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K43351T", "sku": "4350057", "name": "NAUTICA ERKEK PEMBE POLO", "price": "499", "quantity": "", "position": 34, "brand": "NAUTICA", "variant": "PEMBE", "category": "ERKEK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | POLO", "dimension14": "K43351T.6XA", "dimension15": "4350057", "dimension16": "499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K43351T", "sku": "4350054", "name": "NAUTICA ERKEK KIRMIZI POLO", "price": "499", "quantity": "", "position": 35, "brand": "NAUTICA", "variant": "KIRMIZI", "category": "ERKEK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | POLO", "dimension14": "K43351T.6DA", "dimension15": "4350054", "dimension16": "499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XXXL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K43351T", "sku": "4350034", "name": "NAUTICA ERKEK MAVİ POLO", "price": "499", "quantity": "", "position": 36, "brand": "NAUTICA", "variant": "MAVİ", "category": "ERKEK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | POLO", "dimension14": "K43351T.40Z", "dimension15": "4350034", "dimension16": "499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K43351T", "sku": "4350030", "name": "NAUTICA ERKEK YEŞİL POLO", "price": "499", "quantity": "", "position": 37, "brand": "NAUTICA", "variant": "YEŞİL", "category": "ERKEK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | POLO", "dimension14": "K43351T.3CJ", "dimension15": "4350030", "dimension16": "499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K43351T", "sku": "4350024", "name": "NAUTICA ERKEK YEŞİL POLO", "price": "499", "quantity": "", "position": 38, "brand": "NAUTICA", "variant": "YEŞİL", "category": "ERKEK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | POLO", "dimension14": "K43351T.3CF", "dimension15": "4350024", "dimension16": "499", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "P17410T", "sku": "4349703", "name": "NAUTICA ERKEK GRİ SLIM FIT EKOSE PANTOLON", "price": "799", "quantity": "", "position": 39, "brand": "NAUTICA", "variant": "GRİ", "category": "ERKEK/Giyim/PANTOLON", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | PANTOLON", "dimension14": "P17410T.0HF", "dimension15": "4349703", "dimension16": "799", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "34", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "7P3540T", "sku": "4112721", "name": "NAUTICA ERKEK MAVİ SLIM FIT PANTOLON", "price": "569", "quantity": "", "position": 40, "brand": "NAUTICA", "variant": "MAVİ", "category": "ERKEK/Giyim/PANTOLON", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | PANTOLON", "dimension14": "7P3540T.9S9", "dimension15": "4112721", "dimension16": "569", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "38", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "V15927T", "sku": "4077793", "name": "NAUTICA ERKEK GRİ BASKILI T\u002DSHIRT", "price": "279", "quantity": "", "position": 41, "brand": "NAUTICA", "variant": "GRİ", "category": "ERKEK/Giyim/TSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | TSHIRT", "dimension14": "V15927T.0ST", "dimension15": "4077793", "dimension16": "279", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XS", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17741T", "sku": "4350293", "name": "NAUTICA ERKEK SİYAH BASKILI SWEATSHIRT", "price": "699", "quantity": "", "position": 42, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17741T.0TB", "dimension15": "4350293", "dimension16": "699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17741T", "sku": "4350298", "name": "NAUTICA ERKEK KIRIK BEYAZ BASKILI SWEATSHIRT", "price": "699", "quantity": "", "position": 43, "brand": "NAUTICA", "variant": "BEYAZ", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17741T.1MA", "dimension15": "4350298", "dimension16": "699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17482T", "sku": "4350221", "name": "NAUTICA ERKEK SİYAH FERMUARLI SWEATSHIRT", "price": "849", "quantity": "", "position": 44, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17482T.0TB", "dimension15": "4350221", "dimension16": "849", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "M", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17469T", "sku": "4350210", "name": "NAUTICA ERKEK SARI BASKILI KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "849", "quantity": "", "position": 45, "brand": "NAUTICA", "variant": "SARI", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17469T.70G", "dimension15": "4350210", "dimension16": "849", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "L", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17421T", "sku": "4350181", "name": "NAUTICA ERKEK SİYAH FERMUARLI SWEATSHIRT", "price": "799", "quantity": "", "position": 46, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17421T.0TB", "dimension15": "4350181", "dimension16": "799", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "XL", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17421T", "sku": "4350170", "name": "NAUTICA ERKEK GRİ FERMUARLI SWEATSHIRT", "price": "799", "quantity": "", "position": 47, "brand": "NAUTICA", "variant": "GRİ", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17421T.0GH", "dimension15": "4350170", "dimension16": "799", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17420T", "sku": "4350160", "name": "NAUTICA ERKEK LACİVERT KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "799", "quantity": "", "position": 48, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17420T.4NV", "dimension15": "4350160", "dimension16": "799", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "K17420T", "sku": "4350149", "name": "NAUTICA ERKEK YEŞİL KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "799", "quantity": "", "position": 49, "brand": "NAUTICA", "variant": "YEŞİL", "category": "ERKEK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "K17420T.3CF", "dimension15": "4350149", "dimension16": "799", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "J17560T", "sku": "4349729", "name": "NAUTICA ERKEK SİYAH SU GEÇİRMEZ MONT", "price": "1699", "quantity": "", "position": 50, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ERKEK/Giyim/MONT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "MEN | Giyim | MONT", "dimension14": "J17560T.0TB", "dimension15": "4349729", "dimension16": "1699", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "S", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB17421T", "sku": "4351677", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK LACİVERT KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "399", "quantity": "", "position": 51, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ÇOCUK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "KB17421T.4NV", "dimension15": "4351677", "dimension16": "399", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "6-7", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB43351T", "sku": "4351668", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK SARI POLO", "price": "299", "quantity": "", "position": 52, "brand": "NAUTICA", "variant": "SARI", "category": "ÇOCUK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | POLO", "dimension14": "KB43351T.70A", "dimension15": "4351668", "dimension16": "299", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "10-11", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB17482T", "sku": "4351684", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK SİYAH SWEATSHIRT", "price": "399", "quantity": "", "position": 53, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ÇOCUK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "KB17482T.0TB", "dimension15": "4351684", "dimension16": "399", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "10-11", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB43351T", "sku": "4351627", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK MAVİ POLO", "price": "299", "quantity": "", "position": 54, "brand": "NAUTICA", "variant": "MAVİ", "category": "ÇOCUK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | POLO", "dimension14": "KB43351T.4DM", "dimension15": "4351627", "dimension16": "299", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "10-11", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB43351T", "sku": "4351621", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK BEYAZ POLO", "price": "299", "quantity": "", "position": 55, "brand": "NAUTICA", "variant": "BEYAZ", "category": "ÇOCUK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | POLO", "dimension14": "KB43351T.1BW", "dimension15": "4351621", "dimension16": "299", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "4-5", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB17421T", "sku": "4351656", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK SİYAH KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "399", "quantity": "", "position": 56, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ÇOCUK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "KB17421T.0TB", "dimension15": "4351656", "dimension16": "399", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "12-13", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB43351T", "sku": "4351666", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK KIRMIZI POLO", "price": "299", "quantity": "", "position": 57, "brand": "NAUTICA", "variant": "KIRMIZI", "category": "ÇOCUK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | POLO", "dimension14": "KB43351T.6NR", "dimension15": "4351666", "dimension16": "299", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "8-9", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB17421T", "sku": "4351638", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK GRİ KAPÜŞONLU SWEATSHIRT", "price": "399", "quantity": "", "position": 58, "brand": "NAUTICA", "variant": "GRİ", "category": "ÇOCUK/Giyim/SSHIRT", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | SSHIRT", "dimension14": "KB17421T.0GH", "dimension15": "4351638", "dimension16": "399", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "10-11", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB43351T", "sku": "4351637", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK LACİVERT POLO", "price": "299", "quantity": "", "position": 59, "brand": "NAUTICA", "variant": "LACİVERT", "category": "ÇOCUK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | POLO", "dimension14": "KB43351T.4NV", "dimension15": "4351637", "dimension16": "299", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "10-11", "dimension21": "1", "dimension31": "" }, { "product_id": "KB43351T", "sku": "4351609", "name": "NAUTICA ERKEK ÇOCUK SİYAH POLO", "price": "299", "quantity": "", "position": 60, "brand": "NAUTICA", "variant": "SİYAH", "category": "ÇOCUK/Giyim/POLO", "dimension11": "21AW", "dimension12": "CHILDREN | Giyim | POLO", "dimension14": "KB43351T.0TB", "dimension15": "4351609", "dimension16": "299", "dimension17": "indirimsiz" , "dimension18": "6-7", "dimension21": "1", "dimension31": "" } ] } } }

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ Eren Holding A.Ş. (mersis no:[0353007999900015]), Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. (mersis no:[0343033351300019]), (Lacoste, Burberry, Nautica, SuperStep, Occasion, SanalÇadır markaları) ve (şirketlerin hepsi birlikte “Eren” olarak anılacaktır), Eren tarafından temsil edilen markalarla ilgili satış, promosyon, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, kampanya vb. diğer faydaların sunulması amaçlı kısa mesaj, e-posta, mektup ve telefon kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Açık Rıza Metni Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. olarak; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 7 ve 8 gereğince ticari elektronik ileti gönderebilmek için siz müşterilerimizin onayını almakla yükümlüyüz.

Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’ncı maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başta 08/07/2019 tarihli 2019/04 sayılı, 31/05/2019 tarihli 2019/159 sayılı, 31/05/2019 tarihli 2019/162 sayılı kararları olmak üzere sizlere açık rızanız olmaksızın ticari elektronik ileti gönderebilmemiz mümkün olmamaktadır. Bu nedenlerle iletişim bilgilerinizi sizleri ticari elektronik ileti göndermek için kullanıp kullanamayacağımız konusunda sizden açık rızanızı talep etmekteyiz. Önemle belirtmek isteriz ki; ticari elektronik ileti gönderimi hiçbir surette sizin açık rızanız olmadan yapılmayacaktır. Bu konudaki karar tamamen sizin takdirinizde olup bizler bu konuda size bir zorlamada bulunmamaktayız. Bu işaret kutucuğunu (checkbox) işaretleyerek vereceğiniz açık rıza kararınızı, öncesinde yer alan Aydınlatma Metni doğrultusunda almanızı hatırlatır, seçiminizin bizlerle olan ilişkinize dair herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağını bilmenizi ister ve bu hususların önemle altını çizeriz. Böyle bir olumsuzluk hissettiğiniz anda kvkk@erenperakende.com adresinden bizlere bilgi verebilirsiniz. Bu işaret kutucuğunu onaylamanız, iletişim verilerinizin sizlere ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işleneceği anlamına gelecektir. Kutucuğun işaretlenmemesi halinde açık rızanız olmadığı kabul edilecek ve iletişim verileriniz ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmeyecektir.